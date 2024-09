AMLO se prepara para su última noche en Palacio Nacional

El próximo domingo 29 de septiembre será la última vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador duerma en Palacio Nacional como jefe del Ejecutivo.

Aunque el lunes ya no estará en el recinto, AMLO adelantó que no se mudará inmediatamente a su residencia en Palenque, Chiapas.

Durante la “Mañanera”, López Obrador reveló que le tomará algunos días acostumbrarse a su nueva vida fuera del Palacio.

“Ya no dormiré aquí el lunes, pero estoy en la mudanza. No me iré directamente a Palenque, me voy a aclimatar unos días en la Ciudad de México antes de partir”, señaló.