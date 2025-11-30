AMLO reaparece desde Palenque para presentar su libro y aclarar que “no hará sombra” a Sheinbaum

La reaparición de Andrés Manuel López Obrador, tras más de un año casi ausente del espacio público, abrió un nuevo capítulo en la narrativa política del país. El exmandatario utilizó un mensaje en video para presentar su libro Grandeza, pero también para subrayar con persistencia que su retiro es definitivo y que no intervendrá en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Fue un regreso medido, simbólico y, sobre todo, calculado para disipar cualquier sospecha de influencia detrás del poder.

El video, transmitido desde su finca La Chingada, en Palenque, marcó su primer acto público desde que entregó la banda presidencial el 1 de octubre de 2024. López Obrador eligió la intimidad de su retiro para hablarle a sus seguidores, enfatizando que se encuentra en una etapa distinta, dedicada a escribir y a reinterpretar la política desde la quietud, no desde el protagonismo. Su mensaje buscó dejar claro que su presencia pública no pretende competir con la agenda presidencial.

El eje de la presentación fue su nuevo libro, Grandeza, un proyecto con el que asegura querer reivindicar la herencia de los pueblos originarios. López Obrador insistió en que México debe mirarse en ese espejo ancestral para comprender su fortaleza cultural actual. Retomando ideas del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, criticó la visión histórica que, en su opinión, minimiza o distorsiona la civilización del México antiguo. Con ello, colocó su obra en la discusión contemporánea sobre identidad nacional.

La propuesta de Grandeza es, según el propio exmandatario, una invitación a replantear la historia oficial y a reconocer a los pueblos originarios como columna vertebral de la nación. En su narrativa, las tradiciones, los valores y el arte heredado de estas culturas son la razón por la que México mantiene su peso simbólico en el mundo. El mensaje, más que académico, fue político en el sentido más amplio: reivindicar al México profundo como motor de cohesión cultural.

Pero más allá del libro, López Obrador aprovechó la ocasión para insistir en que su retiro “no es una simulación”. Dijo estar jubilado, fuera de la lucha política y sin aspiraciones de influir en las decisiones del nuevo gobierno. La frase más contundente de su discurso fue su compromiso de no convertirse en una figura que genere sombras o tensiones innecesarias en el proyecto que ahora encabeza Sheinbaum.

En su mensaje, incluso reconoció que ha viajado ocasionalmente a la Ciudad de México, pero únicamente para asuntos personales y con absoluta discreción. Aseguró que no hará promoción pública de su libro a través de giras nacionales, una práctica común en otros expresidentes y líderes políticos retirados. La señal es clara: no quiere alimentar especulaciones sobre un eventual regreso ni sobre una intervención indirecta en la política nacional.

López Obrador también envió un mensaje explícito al interior de la Cuarta Transformación: pidió unidad y respeto a la conducción de la presidenta Sheinbaum. Al recalcar que “ella es quien conduce ahora el país”, dejó entrever una intención de cerrar filas y evitar la fragmentación del movimiento que él fundó. El énfasis en no generar divisiones marca su intento de consolidar un relevo político sin interferencias visibles.

Por ahora, su reaparición parece buscar más orden que protagonismo. La presentación de Grandeza funcionó como excusa literaria, pero también como declaración política: AMLO quiere dejar registro de que se retira por convicción, no por presión, y que no disputará espacio alguno con la actual mandataria.

