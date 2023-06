AMLO promete que les va a ir “un poquito mejor” a deportistas que traigan medallas de los Centroamericanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó el mayor de los éxitos a deportistas mexicanos que participarán en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023 y les recordó que todos recibirán un estímulo, pero quien consigan una medalla les va a ir “un poquito mejor”.

Tras abanderar a las escoltas y tomar protesta a los deportistas en Palacio Nacional, López Obrador los llamó a aplicarse a fondo con alma, corazón, carácter, con razón pasión, con técnica, pero sobre todo “con mucha pimienta”.

“En el beisbol alguien dijo que no se puede vencer a quien no sabe rendirse y esto aplica para todos los deportes, ahí donde van a estar en las pistas y en los campos hay igualdad, hay democracia, ahí no están los dados cargados o las cartas marcadas, a veces hay árbitros especiales, pero no es la regla es la excepción, ahí son ustedes los que van a decidir”, expresó.