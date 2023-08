Con señas y risas, AMLO rechaza hablar sobre desaparición de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno

El pasado viernes, cinco jóvenes originarios de Lagos de Moreno salieron de su casa, y desde entonces, ya no se supo nada de ellos. Se trata de Uriel Galván González, Dante Cedillo Hernández, Jaime Adolfo Martínez Miranda, Diego Alberto Lara Santoyo y Roberto Carlos Olmeda.

Debido a la importancia del caso, que es tema en todo México, durante la mañanera de hoy miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre esto, sin embargo, decidió callar, y no hablar nada al respecto.

Al final de la conferencia, que suele durar dos horas, y cuando ya estaba a punto de retirarse, los reporteros le pidieron que se pronunciara sobre los jóvenes de aproximadamente 20 años que se encuentran desaparecidos, pero él solo hizo señas, e incluso hubo algunas burlas.

Te preguntan sobre el presunto asesinato de 5 jovenes en Lagos de Moreno, Jalisco y lo que respondes es un chiste. Sí, es nuestro presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/7HA0zr7MQS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 16, 2023

“Vámonos a desayunar”, dijo ante las incesantes preguntas de los reporteros que le pedían hablara sobre el caso, que solo atinaban a gritar palabras como “Lagos de Moreno” o “Jalisco”.

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa que ‘me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá por el otro’, ‘que me des 500 pesos para ir al mercado’, ‘mejor los 200’”, contó Andrés Manuel y salió de la sala de Palacio Nacional.

¿Qué se sabe del caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno?

La Fiscalía de Jalisco ha informado que las investigaciones por la desaparición de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno continúan, esto pese al video difundido donde salen varios hombres con golpes y huellas de violencia.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Joaquín Méndez Ruiz, informó que se encontró un vehículo calcinado, y al interior estaba el cuerpo de un hombre, sin embargo, aún no se ha confirmado que se trate de alguno de los 5 muchachos.

Además, durante el intenso operativo que han realizado en el municipio de Los Altos de Jalisco han encontrado manchas de sangre, objetos de plástico conocidos como cinchos, entre otras evidencias.

Como ya se mencionó, las autoridades aún no confirman la aparición de los jóvenes, con o sin vida, pero sí dejaron entrever que hay indicios de que habrían sido asesinados.