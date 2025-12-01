AMLO advierte posible regreso a la vida política si ve amenazada la democracia

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció públicamente el pasado 30 de noviembre para presentar su libro Grandeza y, en ese contexto, ofreció una declaración respecto al futuro de su retiro político: dijo que solo regresaría si se atenta contra la democracia, si su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, sufre un intento de desestabilización, o si se viola la soberanía nacional.

AMLO dejó claro que su retiro no es absoluto, sino condicionado. Durante su mensaje desde su finca “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, dijo que “hay momentos en los que no se puede permanecer callado” y puntualizó que esos escenarios serían excepcionales, no parte de una estrategia política habitual.

Al describir las tres condiciones que lo harían volver a la arena pública, el exmandatario mencionó en primer lugar la defensa de la democracia: alertó contra los fraudes, manipulación de elecciones o prácticas de corrupción que busquen subvertir la voluntad popular. Esa advertencia sugiere una desconfianza hacia posibles maniobras de grupos de poder —un tema recurrente en su discurso histórico.

En segundo lugar, AMLO se comprometió a apoyar a Sheinbaum en caso de que su gobierno enfrente amenazas graves, como un intento de golpe de Estado o “acoso político”. Afirmó que estaría dispuesto a “salir a la calle” para defenderla, siempre que él considere que su liderazgo y legitimidad corran peligro.

La tercera razón invocada por el exmandatario fue la defensa de la soberanía nacional. En su mensaje enfatizó que México “no es colonia de ningún país extranjero” y declaró que cualquier intento de vulnerar la independencia nacional justificaría su retorno a la vida pública.

Pese a estas afirmaciones, AMLO también aclaró que su intención actual no es reactivar su presencia permanente. Reiteró que no realizará giras ni actos públicos para promover su libro —para no “hacer sombra” a la actual administración— y señaló que su vida transcurre entre su retiro en Palenque, la escritura y actividades personales.

Este anuncio ha generado un foco de atención en el escenario político: coloca sobre la mesa la posibilidad de un retorno condicionado de quien fuera mandatario, lo que podría reconfigurar los equilibrios en su partido y en el gobierno. También plantea preguntas sobre qué definiciones políticas o institucionales podrían considerarse suficientemente graves para activar su regreso.

