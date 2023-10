¡AMLO se va contra todos! Critica a los medios por cobertura de tragedia en Guerrero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dedicó una hora de su mañanera para atacar a los medios de comunicación, a quienes acusó de mal informar sobre lo ocurrido en Guerrero.

LEER MÁS: Evelyn Salgado rectifica cifra: hay 45 muertos y 47 desaparecidos en Guerrero tras “Otis”

Visiblemente molesto, el mandatario mexicano atacó, otra vez, a los dueños de los medios más importantes del país, pues asegura, que están “como buitres buscando fallecidos”.

López Obrador mencionó que los medios han tenido una actitud “vil” durante la cobertura de lo que ocurre en Guerrero, en especial Acapulco, tras el paso de “Otis”.

Aseguró que los ataques, que según él recibe, son porque ya no otorga dinero a los dueños de televisoras o periódicos, para publicidad.

Después mencionó a periodistas como León Krauze o Carlos Loret de Mola, que se han trasladado al destino turístico para dar voz a todos los damnificados que sufren por la falta de servicios básicos.

Durante el fin de semana, Vicente Fox “se lanzó” contra AMLO en un mensaje en redes sociales, donde lo insultó a él y al Ejército por el manejo de la desgracia que aqueja a todo los guerrerenses.

NO ME QUEDA MAS QUE DECIRLES CHINGUEN A SU MADRE A TODOS LOS QUE NOS GOBIERNAN.

MILITARES O NO !!

RESUELVAN ACAPULCO Y LA INMENSA DESGRACIA EN QUE ESTA NUESTRO PAIS.

Toma Ejército control sobre ayuda para Acapulco – Vía @reforma https://t.co/ar6fjUPyky

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 27, 2023