AMLO ahora se lanza contra transportistas que exigen seguridad: “Hay líderes charros y corruptos”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó en contra de los líderes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), a quienes acusó de ser “charros, corruptos y conservadores”.

Esto ocurre luego de que los transportistas organizaron bloqueos carreteros en diversos estados de México, para exigir al gobierno de AMLO que les brinde más seguridad, ante el incremento de asaltos y homicidios a conductores.

En la mañanera de hoy, el mandatario mexicano retomó el tema, y aunque aseguró que su administración apoyará a todos los trabajadores, no dudó en atacar a los líderes de la Amotac, y decir que tienen intereses políticos.

“Los están atendiendo y sostengo que tienen un propósito politiquero, es por las elecciones, para generarnos conflictos, no hay problema que no se haya atendido. Porque no podemos dejarnos chantajear, si se trata de causas justas ahí estoy”.