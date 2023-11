AMLO acusa guerra sucia de TV Azteca; asegura que Salinas Pliego está enojado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a atacar a los medios de comunicación, en específico, a TV Azteca, sobre la cobertura que han hecho por lo ocurrido en Acapulco.

En la mañanera de hoy, López Obrador afirmó que la televisora del Ajusco está liderando una especie de guerra sucia en contra de su gobierno, ya que están enojados con él.

Según lo que explicó el mandatario, Salinas Pliego se encuentra molesto porque, desde hace un par de sexenios, está lidiando con un juicio para que pague millones de pesos en impuestos.

Aparentemente, el empresario lo buscó al inicio de su administración, para tratar de solucionar este problema que tiene con el SAT, sin embargo, se resolvió que sí debía pagar la cantidad millonaria.

AMLO dijo que esto fue motivo de enojo para Salinas Pliego, y desde entonces, orquestó una serie de ataques en contra de su gobierno, en especial, durante la crisis que vive Guerrero tras el paso de “Otis”.

“Yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice, porque entonces me van a decir otros que antes no pagaban impuestos, y ‘por qué a mí sí me cobras o nos estás cobrando, y a él (Salinas) no’”.