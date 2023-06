AMLO urge a EE.UU. a brindar apoyos a Centroamérica; México implementó Jóvenes Construyendo el Futuro

Este viernes, Andrés Manuel López Obrador instó a que el gobierno de Estados Unidos brinde recursos económicos a Centroamérica y al Caribe, para con ello frenar la migración, también pidió no apostar por muros o la militarización en la frontera.

“Estamos nosotros ayudando en lo que siempre hemos sostenido, que la migración no se da por gusto sino por necesidad y que la migración tiene que ser opcional, no forzosa, y hay que atender las causas. Hay que crear empleos, hay que promover el bienestar de los pueblos de donde salen los migrantes, que eso es lo mejor, no los muros, no la militarización, no el maltrato a migrantes, y hemos estado insistiendo bastante al gobierno de Estados Unidos para que destine fondos suficientes a planes de desarrollo y estamos predicando con el ejemplo”.