AMLO de visita en Baja California Sur: violencia, agua y apagones, las necesidades

De visita por Baja California Sur, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció el trabajo que se ha hecho para reducir los índices de violencia, homicidios dolosos, sobre todo que tenían presa a la población sudcaliforniana.

Bajaron los homicidios dolosos, pero la violencia en los hogares y contra las mujeres siguen a la alza, así lo dijo el Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío sobre el incremento en violencia familiar y los abusos sexuales, que es el “principal problema que aqueja”.

Castro Cosío dijo que los feminicidios han sido aclarados uno a uno, y que es un avance.

“Es el que nos apura, es la violencia intrafamiliar, es un asunto de fondo, no podemos seguir, los feminicidios han sido aclarados señor Presidente, todos, todos están bajo ya el resguardo de las autoridades quienes han cometido los feminicidios, no permitimos que haya impunidad, este asunto de la violencia interna en las familias, hay muchas violaciones a niñas”.

El tema principal, que le fue cuestionado al Presidente de la República, fue acerca de las concesiones mineras, especialmente El Arco, que pretende instalarse en el norte de la entidad, en el estado vecino de Baja California, esto por el riesgo que implica al acuífero de la Zona Norte en Mulegé y que arriesga la disponibilidad de agua potable.

Andrés Manuel dijo que la prioridad es el agua para los ciudadanos, que todos tengan acceso a este recurso natural.

Pese al problema que siguen padeciendo los paceños, principalmente, que tiene que ver con los apagones constantes en múltiples colonias, AMLO minimizó el problema y dijo que en Baja California Sur no hay apagones.

Es más, dijo que la carga eléctrica se ha incrementado para la entidad para eliminar el problema de los apagones.

“¿Seguirán los apagones? No, no hay, – confirmaron de CFE ayer por un tema que hubo en Todos Santos – Sí, seguramente ha habido algunos problemitas, pero ya no es lo que sucedía anteriormente, que faltaba energía, les comentaba que se han ampliado las plantas de generación de la Comisión federal de Electricidad”.