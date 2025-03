AMLO y Sheinbaum responsables directos del daño que ocasionen aranceles a México

La irresponsabilidad, el engaño y la negligencia de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han llevado a México al borde de una crisis económica de proporciones devastadoras.

Este martes 4 de marzo de 2025, Estados Unidos impone un arancel del 25% a productos mexicanos y canadienses, una medida sin precedentes que Donald Trump había advertido con insistencia desde su campaña y que ahora se convierte en una dolorosa realidad.

Pero que quede claro: la responsabilidad de este golpe brutal contra la economía mexicana no es de Trump ni de Estados Unidos, sino de la ineptitud y el entreguismo del gobierno de Morena.

Desde hace años, las advertencias de la Casa Blanca fueron directas y contundentes: la política de “abrazos, no balazos” estaba permitiendo la expansión del crimen organizado, el tráfico masivo de fentanilo y la migración descontrolada.

No solo ignoraron estas advertencias, sino que las ridiculizaron en sus conferencias mañaneras, en su aparato de propaganda y en su discurso de supuesta soberanía nacional, que no era más que un eufemismo para la complicidad y la inacción.

Los datos no mienten.

Durante los últimos años, el fentanilo ha cruzado la frontera en cantidades récord, matando a miles de estadounidenses anualmente. Washington lo advirtió en repetidas ocasiones: la permisividad del gobierno mexicano con los cárteles tendría consecuencias.

Pero AMLO y Sheinbaum se mantuvieron en su discurso de victimización, ignorando las señales de alarma y creyendo que su retórica hueca sería suficiente para evitar represalias. No sólo permitieron que el crimen organizado floreciera, sino que, además, facilitaron condiciones comerciales ventajosas para China, lo que terminó de sellar la determinación de Trump de aplicar estos aranceles.

No había margen de maniobra: su política de desdén y soberbia ha tenido costos que ahora pagarán los empresarios y las familias mexicanas. Desde su búnker de poder, López Obrador sigue moviendo los hilos, manteniendo a Sheinbaum como una marioneta sin voz ni decisión.

Ella, al igual que su antecesor, minimizó las advertencias y siguió apostando por la sumisión y el discurso vacío. Ahora, con los aranceles en marcha, su discurso se limitará a culpar a factores externos y a victimizarse, mientras la realidad aplasta a millones de mexicanos.

El ciudadano de a pie, el trabajador, el empresario, el comerciante, todos aquellos que sostienen el país con su esfuerzo, hoy se encuentran abandonados. No hubo consulta, no hubo preguntas, no hubo un mínimo de consideración para el pueblo que ahora enfrentará los efectos devastadores de estas medidas.

Porque mientras los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación sigan gobernando con demagogia e improvisación, las facturas seguirán llegando y el costo lo seguirá pagando México.

Que el universo agarre confesados a los mexicanos porque sus gobernantes no los defenderán; ellos seguirán apoltronados cómodamente en sus palacios y en sus bunkers mientras ven al país arder y a los mexicanos quemarse. Han sido dejados a su suerte por un régimen que, en lugar de proteger los intereses de la nación, la ha sumido en el engaño, la negligencia y la ruina.

AT