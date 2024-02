AMLO hace berrinche contra YouTube; acusa que está vinculado a un “partido conservador”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) siguió con las acusaciones en contra de la plataforma YouTube, luego de que decidieran borrar su “mañanera” del pasado 22 de febrero, donde expone datos personales de la periodista Natalie Kitreoff, del New York Times.

Durante su conferencia de este lunes 26 de febrero, López Obrador volvió al ataque en contra de esta plataforma, de origen estadounidense, y la calificó como conservadora, pues según dijo, estopa vinculada con un “partido conservador”.

“Me cepilló, tengo información que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores, vinculados a un partido conservador”, expresó el presidente, refiriéndose al PAN, aunque no los mencionó.

Visiblemente molesto, el mandatario mexicano recordó que YouTube eliminó su conferencia porque infringía con las normas al revelar datos personales, sin embargo, acusó que estos criterios no se aplican para todos, pues sus conservadores hasta le “mientan la madre”.

AMLO (@lopezobrador_) se lanza contra YouTube y acusó a la plataforma de censura luego de que bajaron la mañanera donde filtra el número de la periodista del The New York Times. pic.twitter.com/B42AUd4ojF — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 26, 2024

“No es un asunto solo técnico, es un asunto político. Porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y al otro también, por qué no afectó las normas de la comunidad la periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibí dinero del narcotráfico”, contestó AMLO.

AMLO reta nuevamente a YouTube y muestra cuestionario del NYT

Pese a la eliminación de su conferencia, López Obrador retó a la plataforma estadounidense, y volvió a publicar el cuestionario que le envió Natalie Kitreoff, pues quería que todos recordaran el “modito”.

No obstante, en esta ocasión, Andrés Manuel en esta ocasión sí omitió el número telefónico de la reportera, e incluso dijo que si lo censuraban, regresaría a volantear, como lo hizo al principio de su carrera política.