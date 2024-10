AMPI La Paz presenta el 2do Foro Inmobiliario BCS: “Un Destino para Tu Inversión”

El 2do Foro Inmobiliario BCS, titulado “Un destino para tu inversión” se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre de 2024 en el Centro de Convenciones de La Paz, con una estimación de asistencia de 350 personas. Este evento es por parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección La Paz.

Ana Silvia Espinoza Martínez, presidenta de AMPI sección La Paz, explicó que el foro tiene como objetivo principal la profesionalización del sector inmobiliario en Baja California Sur. Se busca crear una plataforma para la capacitación continua y el intercambio de mejores prácticas entre los profesionales de la industria y fuera de ella.

“Esto es para todos realmente no solamente segmentado al asesor inmobiliario, para que aquellos que se interesan no se queden fuera por pensar que no es para mí”, aclaró.

Otro eje central del evento es la socialización de la Licencia de Agentes Inmobiliarios en Baja California Sur. Este aspecto pretende difundir la regulación que rige la actividad de los agentes inmobiliarios en el estado, asegurando que los profesionales del sector cuenten con las credenciales necesarias para ejercer su labor. De esta manera, la presidenta de AMPI sección La Paz instó a las personas interesadas a buscar proteger los intereses de los consumidores y fomentar la ética en el ejercicio de la actividad inmobiliaria.

“La capacitación está abierta a todos, no solamente a las personas que estamos en una asociación, de hecho el año pasado tenemos números de que más de 15 mil personas se capacitaron a través de el Centro de Capacitación y estadística de la AMPI a nivel nacional, entonces son tanto miembros como no miembros”, comentó.

Añadió que el foro contará con la participación de destacados ponentes internacionales que abordarán temas relevantes para el sector. Maribel Becerra ofrecerá una visión sobre el panorama inmobiliario en Baja California Sur, mientras que Pedro Fernández discutirá estrategias de arrendamiento. Además, Úlises Gómez presentará los escenarios en materia fiscal y penal, y Nick Fong brindará herramientas para incrementar las ventas. La jornada cerrará con la ponencia de Javier Madera, titulada “Vendedor Imparable: Los 7 Secretos para Incrementar tu Éxito en Ventas”.

YJ