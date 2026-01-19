Amplían horario en oficinas recaudadoras de BCS por cierre vacacional

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Dirección General de Ingresos, informó la aplicación de un horario especial en oficinas recaudadoras BCS ante el incremento de trámites derivado del cierre del periodo vacacional.

La titular de la dependencia, Claudia Angulo Castro, precisó que esta medida estará vigente hasta el próximo 3 de febrero en tres Centros Integrales de Servicios: Tamaral, en Cabo San Lucas, así como Galerías La Paz y Camino Real, en la capital del estado.

Estos módulos operarán de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas, mientras que los domingos permanecerán cerrados. El resto de las oficinas recaudadoras mantendrá su horario habitual.

Angulo Castro reiteró que este horario especial en oficinas recaudadoras BCS busca facilitar a la ciudadanía la realización de pagos y trámites en los puntos con mayor demanda.

“Comunicarle a la ciudadanía que durante estos últimos días de periodo vacacional y hasta el 3 de febrero, los centros integrales de servicio como Tamaral en Cabo San Lucas, Camino Real y Galerías en La Paz, continuarán atendiendo hasta las 3 de la tarde. El horario será de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 10:00 am a 2:00 pm”, declaró la funcionaria.

Finalmente, subrayó que el Gobierno estatal mantiene su compromiso de garantizar servicios accesibles y oportunos mediante este horario especial en oficinas recaudadoras BCS, implementado para evitar saturaciones y agilizar la atención ciudadana.

