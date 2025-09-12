Tragedia en Iztapalapa: Explosión de Pipa de Gas Cobra la Vida de Joven Estudiante de la UNAM

La capital mexicana se encuentra de luto tras la trágica explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, un incidente que cobró la vida de Ana Daniela Barragán Ramírez, una estudiante de 19 años de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El suceso ha dejado un profundo dolor entre sus seres queridos y ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte de hidrocarburos.

Inicialmente, Ana Daniela fue reportada como desaparecida tras la explosión. La angustiante búsqueda dio un giro crucial cuando las autoridades localizaron un celular calcinado que, sorprendentemente, seguía funcionando, lo que permitió contactar a sus padres y notificarles sobre su paradero.

Finalmente, la triste noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de pruebas de ADN realizadas en el Hospital Rubén Leñero, brindando una dolorosa certeza a su familia.

Un Legado de Alegría y Carisma

El dolor por la pérdida de Ana Daniela se ha manifestado en emotivos mensajes de quienes la conocieron. Brayan Ramos, su novio, compartió su profundo pesar, recordando cómo Ana Daniela “me iluminó la vida” y describiéndola como una persona alegre, ocurrente y carismática.

Brayan también reveló los planes que tenían juntos, incluyendo el deseo de comprometerse en un futuro cercano, y prometió honrar su memoria, pidiendo que todos la recordaran tal como era.

La comunidad universitaria y sus allegados han expresado su conmoción y solidaridad. En redes sociales, amigos y compañeros destacaron la pasión de Ana Daniela por sus estudios en Ingeniería en Alimentos, su energía contagiosa y su constante disposición para ayudar a los demás.

La familia de la joven, así como sus compañeros de estudios, han recibido muestras de apoyo y condolencias de toda la comunidad universitaria.

Las autoridades de Protección Civil y locales continúan investigando las causas del accidente, que además de la lamentable pérdida de Ana Daniela, dejó múltiples heridos y significativos daños materiales en la zona.

Este trágico evento ha encendido alertas importantes sobre la seguridad en el transporte y almacenamiento de gas LP en la Ciudad de México, generando un urgente llamado a reforzar los protocolos de prevención para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.

Ana Daniela Barragán Ramírez será recordada no solo por la comunidad universitaria, sino por todos aquellos a quienes conoció personalmente, dejando un legado imborrable de alegría, carisma y amor por la vida que perdurará en la memoria de su familia y amigos.