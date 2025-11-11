Ana Gabriel pide que México despierte tras asesinato de Carlos Manzo

La cantante mexicana Ana Gabriel envió un mensaje de condolencias a la familia del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante su presentación en el Kia Center de Miami, Florida, donde señaló que “México tienen que despertar” ante la violencia que afecta al país.

La intérprete de Simplemente amigos lamentó profundamente el asesinato de Carlos Manzo y dedicó unas palabras a su viuda, manifestando su indignación por el ataque armado en el que el exfuncionario perdió la vida.

Durante su presentación, la artista aseguró que, aunque expresar su sentir podría ponerla “en riesgo”, no podía permanecer callada ante los hechos ocurridos.

En su mensaje, Ana Gabriel afirmó que lo sucedido en Michoacán “le hirió el corazón” y que “México tienen que despertar” ante la violencia que ha marcado a la sociedad. Señaló que su intención no era generar polémica, sino rendir protesta por la situación que enfrentan los habitantes del estado y la familia de Carlos Manzo.

De acuerdo con sus declaraciones, la cantante destacó que “somos más los buenos” y que, pese a las adversidades, seguirá alzando la voz por su país. Mencionó que no busca protagonismo político ni mediático, sino expresar su preocupación por el rumbo que ha tomado México en los últimos tiempos.

El gesto de Ana Gabriel se sumó a las reacciones de otras figuras públicas como Sergio Mayer y Fausto Colli, quienes también condenaron el ataque en contra del exalcalde.

Durante el concierto, el público ovacionó las palabras de la intérprete, quien concluyó su mensaje reafirmando su amor por México y su esperanza en que “somos más los buenos” capaces de transformar la realidad nacional.