Ana Gabriel suspende conciertos en Chile y Paraguay tras ser hospitalizada

La reconocida cantante Ana Gabriel suspendió los conciertos programados en Chile y Paraguay debido a su hospitalización por una neumonía en Santiago. La artista, de 68 años, compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales y expresó su pesar por no poder cumplir con sus compromisos. La cantante, conocida por éxitos como “Quién como tú” y “Simplemente amigos”, ha recibido numerosos mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación de parte de sus admiradores y colegas del mundo de la música.

“Amigos de Santiago de Chile y Paraguay, quiero informarles que (…) la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos, y medicamentos”, dijo Ana Gabriel en un video que grabó acostada en una cama hospitalaria.

Según la intérprete de “Simplemente amigos”, fue diagnosticada inicialmente con influenza, tras su presentación del 14 de mayo en la capital chilena, lo que la obligó a cancelar su concierto del día siguiente.

El fin de semana volvió a los escenarios chilenos, pero ante el nuevo reporte de los médicos debió suspender los recitales de este lunes en Santiago y el miércoles en Paraguay.

La mexicana anunció que espera retomar esas presentaciones el 7 y 11 de junio.

“Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano (…) pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre”, agregó la cantante.

Con información de AFP