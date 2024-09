Ana Guevara se despide de la Conade con la conciencia tranquila

Ana Gabriela Guevara anunció que dejará la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con “la conciencia tranquila y sin arrepentimientos”, pese a las críticas que ha enfrentado desde su llegada al cargo en el 2018.

La ex velocista realizó una Ceremonia de Entrega de Estímulos por Destacados Resultados en Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos París 2024, en la que aprovechó para cerrar el ciclo con la Conade.

“Se lograron muchas cosas. No hay nada de qué arrepentirse. Es cierto que criticaron mi relación con los deportistas y mi gestión, pero este trabajo no se trata de sentimentalismos, sino de orden y disciplina; ese es el legado que dejamos al próximo director”, comentó.

La relación con algunas federaciones fue tensa, especialmente con natación y tiro con arco, lo que resultó en que varios deportistas no recibieran becas.

Conade sigue sin pagar becas a deportistas de natación artística

Durante su gestión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigó a la Conade por presuntos desvíos de 398 millones de pesos, sin embargo, Ana Guevara señaló que “no se infringió la ley en Conade”.

“Aquí no se ganan medallas ni aplausos o reconocimientos; al final, entregamos los números que queríamos. Me preocupa la gente que creyó todo lo (negativo) que se decía, pero el tiempo se encargará de aclarar las cosas. Me quedo inmensamente tranquila, porque nada de lo que se ha dicho es cierto”.