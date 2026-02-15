Coronan a Ana Sofía I como reina del Carnaval de La Paz 2026

En el marco del Carnaval de La Paz 2026,se llevó a cabo la coronación de la reina Ana Sofía I este sábado 14 de febrero. El evento, que reunió a cientos de locales y turistas, se distinguió por la impecable organización y la calidad del espectáculo ofrecido. El Carnaval de La Paz demostró una vez más ser el evento social más importante de la región, destacando la elegancia de su nueva soberana.

La presentación de Mon Laferte fue el momento más esperado de la noche, iniciando puntualmente a las 22:00 horas para cerrar con broche de oro las actividades del día. La cantante chilena interpretó sus temas más emblemáticos, asegurando que su participación era un honor para su carrera. Previamente, a las 20:50 horas, Ana Sofía I recibió los atributos reales que la acreditan como la máxima representante de estas fiestas.

Además de la corte real principal, el escenario familiar tuvo actividad desde temprana hora. A las 18:00 horas se realizó la coronación de los Reyes Infantiles y los Reyes Adultos Mayores, integrando a todos los sectores de la sociedad paceña en esta festividad.

Para dar mayor contexto, el comité organizador señaló que la elección de la reina Ana Sofía I cumplió con todos los procesos de selección tradicionales del estado. En este Carnaval de La Paz, se ha buscado rescatar la esencia de las fiestas antiguas combinándolas con espectáculos de talla mundial como el de Mon Laferte. Las estadísticas preliminares indican una derrama económica importante para el sector hotelero y gastronómico de la ciudad.

La seguridad durante la coronación de la reina fue reforzada para garantizar la integridad de los asistentes. Se reportó saldo blanco tras el concierto de Mon Laferte, permitiendo que la ciudadanía continúe con los festejos programados para el resto de la semana en la capital de Baja California Sur.

