Ana Sofía Hernández es coronada Reina del Carnaval La Paz 2026 en una noche llena de emoción

Una velada marcada por la tradición

Entre aplausos, porras y un ambiente de fiesta, se llevó a cabo el cómputo de votos y la elección de la Corte Real del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”, uno de los momentos más esperados de las festividades previas al carnaval.

La explanada se convirtió en escenario de nervios y alegría, con la presencia de autoridades municipales, la Corte Real 2025 y el público, que acompañó a las candidatas en una velada cargada de emoción.

Resultados de la elección

Reina del Carnaval La Paz 2026: Ana Sofía Hernández, con 270,969 votos , coronada en medio de una ovación multitudinaria.

Ana Sofía Hernández, con , coronada en medio de una ovación multitudinaria. Reina de la Poesía: Xiomara Alfonso, con 148,052 votos.

Xiomara Alfonso, con 148,052 votos. Reina de la Juventud: Grecia, con 128,226 votos.

Grecia, con 128,226 votos. Princesa Real: María Fernanda, con 69,790 votos.

María Fernanda, con 69,790 votos. Princesa de la Poesía: Fernanda Geraldo, con 20,732 votos.

Fernanda Geraldo, con 20,732 votos. Princesa de la Juventud: Lizeth Acevedo, con 15,013 votos.

Lizeth Acevedo, con 15,013 votos. Rey de la Alegría: Ángel Andraca, con 77,982 votos.

Un mosaico de fe y cultura popular

La ceremonia incluyó la imposición de bandas por parte de la Corte Real saliente y el acompañamiento del director de Cultura Municipal, Juan Lara.

El público vivió con intensidad cada anuncio, coreando los nombres de las candidatas y celebrando la coronación de Ana Sofía Hernández, quien se convierte en la nueva soberana del carnaval paceño.

Próxima cita: febrero en el malecón

La nueva Corte Real encabezará las festividades del Carnaval La Paz 2026, que se celebrará del 17 al 21 de febrero en la explanada del malecón.

Habrá desfiles, conciertos y actividades culturales bajo el lema “Reinas del Cambio”, reafirmando la fuerza de las tradiciones paceñas y la emoción que despierta el carnaval, una fiesta que combina cultura, música y alegría popular.