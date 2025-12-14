Ana Sofía Hernández es coronada Reina del Carnaval La Paz 2026 en una noche llena de emoción
Una velada marcada por la tradición
Entre aplausos, porras y un ambiente de fiesta, se llevó a cabo el cómputo de votos y la elección de la Corte Real del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”, uno de los momentos más esperados de las festividades previas al carnaval.
La explanada se convirtió en escenario de nervios y alegría, con la presencia de autoridades municipales, la Corte Real 2025 y el público, que acompañó a las candidatas en una velada cargada de emoción.
Resultados de la elección
- Reina del Carnaval La Paz 2026: Ana Sofía Hernández, con 270,969 votos, coronada en medio de una ovación multitudinaria.
- Reina de la Poesía: Xiomara Alfonso, con 148,052 votos.
- Reina de la Juventud: Grecia, con 128,226 votos.
- Princesa Real: María Fernanda, con 69,790 votos.
- Princesa de la Poesía: Fernanda Geraldo, con 20,732 votos.
- Princesa de la Juventud: Lizeth Acevedo, con 15,013 votos.
- Rey de la Alegría: Ángel Andraca, con 77,982 votos.
Un mosaico de fe y cultura popular
La ceremonia incluyó la imposición de bandas por parte de la Corte Real saliente y el acompañamiento del director de Cultura Municipal, Juan Lara.
El público vivió con intensidad cada anuncio, coreando los nombres de las candidatas y celebrando la coronación de Ana Sofía Hernández, quien se convierte en la nueva soberana del carnaval paceño.
Próxima cita: febrero en el malecón
La nueva Corte Real encabezará las festividades del Carnaval La Paz 2026, que se celebrará del 17 al 21 de febrero en la explanada del malecón.
Habrá desfiles, conciertos y actividades culturales bajo el lema “Reinas del Cambio”, reafirmando la fuerza de las tradiciones paceñas y la emoción que despierta el carnaval, una fiesta que combina cultura, música y alegría popular.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO