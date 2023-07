Anahí habla de la gira con RBD: confiesa que todavía no escucha tras su accidente en el oído

El doctor encargado de la atención médica de Anahí, explicó la delicada situación que se presenta al manipular el oído sin los instrumentos adecuados, algo que lamentablemente ocurrió en el caso de la artista.

El especialista señaló que durante el proceso de moldeo de los audífonos, es probable que se haya ejercido demasiada presión, provocando un daño significativo en la piel y dejando parte del material atrapado en el oído.

“El oído nunca debe ser manipulado sin la experiencia y los instrumentos adecuados. Al intentar extraer el material sin las herramientas necesarias, se produjo una importante lesión en la piel del conducto auditivo, además de una perforación en la membrana timpánica. La piel del conducto se encuentra muy dañada, generando inflamación y una situación crítica”, comentó el médico.

Anahí aseguró que espera recuperarse por completo en breve, pero también dejó en claro que, incluso si eso no sucede, dará todo de sí en la gira con RBD. Aunque todavía no puede escuchar con claridad, la artista confía en que, si un oído no funciona, el otro sí lo hará.

“Aún no puedo escuchar y eso no le agrada al doctor. Pero debo empezar a escuchar pronto. Sé que así será. Quiero agradecerles por todos los mensajes y preguntas. Les juro que daré todo en esta gira, no tengan ninguna duda al respecto. Si mi oído no está al 100%, tenemos el otro y nada nos detendrá”, expresó Anahí en redes sociales.

En medio de este amargo momento, la cantante también encontró alegría al conocer a Lía, la recién nacida hija de su amiga Maite Perroni.