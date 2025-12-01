Los Cabos busca prohibir narcocorridos en eventos públicos

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, informó que este fin de semana fue suspendida una fiesta pública luego de que el orden se viera afectado durante la presentación de artistas que interpretaban narcocorridos. Señaló que la autoridad municipal no permitirá expresiones que impliquen apología del delito, ya que la legislación federal prohíbe este tipo de contenidos en cualquier modalidad.

Actualmente, en Baja California Sur no existen sanciones administrativas específicas que regulen a los grupos musicales que interpretan narcocorridos en eventos públicos. Ante este vacío legal, la Secretaría General y el Cabildo analizan presentar un punto de acuerdo para reformar el reglamento municipal y establecer restricciones claras a la ejecución de música que promueva actividades delictivas.

“Nos basamos en la legislación federal y en los acuerdos nacionales establecidos en la Mesa Nacional de Seguridad Pública. La instrucción del alcalde es vigilar que todos cumplan este acuerdo nacional: no podemos permitir que cantantes o músicos interpreten corridos que hagan apología del delito”, declaró Rentería Santana.

En el ámbito estatal, el Código Penal de Baja California Sur contempla sanciones generales relacionadas con la promoción de la violencia; sin embargo, no incluye prohibiciones específicas sobre la interpretación de narcocorridos. El estado tampoco forma parte de las entidades que han establecido vetos explícitos a este tipo de música.

A diferencia de estados como Chihuahua o Baja California, donde sí existen decretos y reformas que limitan la ejecución de narcocorridos en espacios públicos, en Baja California Sur no hay aún una regulación local que restrinja este género musical. El Ayuntamiento de Los Cabos busca llenar ese vacío normativo mediante una reforma municipal.