Congreso sigue analizando viabilidad de convertir a Cabo San Lucas en municipio

El Congreso de Baja California Sur continúa con el análisis de la iniciativa ciudadana que busca convertir a Cabo San Lucas en el sexto municipio del estado. En reunión de trabajo, la Comisión de Asuntos Políticos y la Comisión Especial Plural Coadyuvante escucharon planteamientos de legisladores, autoridades estatales y representantes ciudadanos, en un proceso que suma ya seis meses de foros y mesas de discusión.

La diputada Alondra Torres, presidenta de la Mesa Directiva, subrayó que este debate debe asumirse con responsabilidad:

“Convertir a Cabo San Lucas en municipio no es solo un acto administrativo, sino un sueño de justicia para sus habitantes”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Sergio Huerta Leggs, presidente de la Comisión Especial Plural, destacó que la desigualdad presupuestal es evidente: más de 200 mil habitantes son atendidos con recursos asignados para una población de menos de 50 mil. Afirmó que la exigencia ciudadana ya no puede postergarse:

“No lo decimos por confrontar, sino por evidenciar lo evidente, lo vivimos diario en las calles”.

Te puede interesar: Buscan garantizar acceso digital seguro para infancia en Baja California Sur

Durante el encuentro participaron representantes de secretarías estatales como Salud, Planeación Urbana, Seguridad Pública, Turismo y Educación, quienes plantearon los retos técnicos, financieros y sociales de separar a Cabo San Lucas de Los Cabos. Entre ellos, la necesidad de garantizar recursos para servicios públicos, planeación territorial y seguridad ciudadana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.