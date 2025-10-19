Anallely López, delegada del Bienestar, causa polémica por su vida de lujo en Puebla

La delegada del programa federal Bienestar en Libres, Puebla, Anallely López Hernández, está bajo la lupa tras exhibir en redes sociales una vida de lujos que contrasta con su salario oficial y su presunta relación con un empresario detenido por delitos federales.

Aunque Anallely López Hernández percibe un ingreso aproximado de 19 000 pesos mensuales como delegada del Bienestar, publica fotografías con autos de alta gama, viajes internacionales y artículos de diseñador, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen de sus recursos y el posible uso de su cargo para obtener beneficios indebidos.

La funcionaria también es propietaria de D’Herlo Boutique, una tienda de varios pisos ubicada en el centro de Libres, Puebla, donde se venden prendas y accesorios de lujo. El negocio ha sido señalado por medios locales como parte de un posible desbalance entre su patrimonio y sus ingresos declarados.

Lee más: Banco del Bienestar emite recomendaciones de seguridad tras el incremento de fraudes

Las sospechas aumentaron luego de que López Hernández fuera relacionada con Nazario “N”, empresario poblano detenido por extorsión y señalado por delitos de alto impacto. La delegada del Bienestar negó cualquier relación personal y aseguró que solo existieron “gestiones laborales” vinculadas a su encargo público.

Especialistas en transparencia advierten que el caso de Anallely López Hernández podría derivar en una revisión patrimonial y una mayor supervisión sobre sus actividades empresariales. Hasta el momento no se han anunciado sanciones, pero el tema mantiene la atención mediática y social en Puebla.