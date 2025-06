“Andrea” se convierte en la primera tormenta tropical del Atlántico este 2025

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó la mañana de este martes 24 de junio que se formó la primera tormenta tropical del año en el océano Atlántico que lleva por nombre “Andrea” y que marca oficialmente el inicio de la temporada ciclónica en la región.

6/24 11am AST: Tropical Storm #Andrea has formed in the Atlantic. It is forecast to weaken and dissipate on Wednesday as it remains over the open ocean.

See https://t.co/tW4KeGdBFb for more info pic.twitter.com/Wsiqt7fSw9

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 24, 2025