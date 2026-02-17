Anel Noreña recuerda a José José: “Espérame en el cielo, mi amor”

La reconocida actriz y exvedette Anel Noreña volvió a acaparar los reflectores este 17 de febrero al recordar con profunda nostalgia a quien fuera el gran amor de su vida, José José. A través de sus redes sociales oficiales, la madre de los hijos mayores del cantante compartió una fotografía inédita acompañada de una frase que caló hondo en sus seguidores: “Espérame en el cielo, corazón“, escribió para conmemorar el que habría sido el cumpleaños número 78 del intérprete de “El Triste”.

En el marco de esta celebración simbólica, Anel Noreña se mostró acompañada de sus hijos, José Joel y Marysol Sosa, dejando ver que la familia se mantiene unida para honrar el legado del “Príncipe de la Canción”. Este gesto cobra especial relevancia tras los diversos conflictos que la familia ha enfrentado tras la muerte del cantante en 2019, reafirmando que, para ella, el vínculo espiritual con el artista sigue intacto a pesar del paso del tiempo y las polémicas.

La publicación no solo sirvió para festejar el natalicio del ídolo de México, sino también para reflejar un momento de paz familiar. Cabe recordar que Anel y José José estuvieron casados durante 15 años, un periodo que marcó la etapa de mayor éxito comercial y artístico del cantante, consolidando un romance que, aunque tormentoso por los problemas de adicciones del músico, sigue siendo recordado como uno de los más emblemáticos del espectáculo nacional.

La historia entre Anel Noreña y José José comenzó en la década de los 70, convirtiéndose rápidamente en la pareja favorita de las revistas de espectáculos. Tras años de altibajos, se divorciaron en 1991, y el cantante rehízo su vida con Sara Salazar en Miami. Sin embargo, en México, Anel ha mantenido vigente la memoria del artista, especialmente tras ser nombrada heredera universal en un testamento validado por las autoridades mexicanas, lo que desató una batalla legal y mediática con la viuda y la hija menor, Sarita Sosa.

A pesar de que el cantante pasó sus últimos días lejos de ella, Anel Noreña ha declarado en múltiples ocasiones que su amor trascendió los juzgados y las distancias. A sus 81 años, y tras haber superado un reciente infarto cerebral en septiembre de 2025, la actriz parece enfocada en mantener la armonía con sus hijos José Joel y Marysol, utilizando estas fechas significativas para enviar un mensaje de unidad y perdón ante el público que aún llora la partida del máximo exponente de la balada romántica.

Finalmente, este homenaje digital sirve como recordatorio del impacto que José José sigue teniendo en la cultura popular mexicana. Las muestras de cariño de sus fans en la publicación de Anel confirman que la voz del “Príncipe” sigue viva, y que la figura de su exesposa permanece como la guardiana principal de su historia en territorio azteca, enfrentando con “libertad de expresión” cualquier cuestionamiento sobre su pasado juntos.

