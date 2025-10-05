Ángel ‘Tashiro’ Fierro es descalificado por tirarle una patada a su rival en pleno combate

El boxeador mexicano Ángel “Tashiro” Fierro protagonizó una de las escenas más insólitas del boxeo reciente al ser descalificado por lanzarle una patada a su rival, Abraham “Bombi” Cordero, durante el tercer round de su combate en el Auditorio Municipal de Tijuana. Lo que debía ser una pelea técnica y cerrada terminó convirtiéndose en un espectáculo bochornoso que dejó al público atónito y a las autoridades deportivas con la tarea de decidir una sanción ejemplar.

El incidente ocurrió cuando el réferi intentaba separar a ambos pugilistas tras un clinch junto a las cuerdas. De forma repentina, Fierro perdió el control, se zafó del árbitro y lanzó un par de golpes adicionales contra Cordero, a quien finalmente alcanzó con una patada directa al cuerpo. La escena fue tan inesperada que por un momento nadie entendió lo que había pasado: un boxeador, en pleno ring profesional, recurriendo a una técnica prohibida más propia de las artes marciales mixtas que del boxeo tradicional.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A TASHIRO? Ángel Fierro “PERDIÓ LA CABEZA” y SOLTÓ UNA PATADA🤯🥊 Fierro perdió los estribos y fue DESCALIFICADO pic.twitter.com/kjbQwzLg54 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 5, 2025

El público reaccionó con abucheos mientras los segundos de Cordero subían apresurados al cuadrilátero para auxiliarlo. En tanto, el réferi contuvo a Fierro, quien lucía visiblemente alterado y confundido, sin comprender la magnitud de su acto. Las cámaras de televisión captaron su rostro desencajado y la tensión en el recinto, donde el silencio se mezcló con la sorpresa y la indignación.

Pocos minutos después, el árbitro anunció oficialmente la descalificación del mexicano, decretando la victoria automática para “Bombi” Cordero. El combate, que formaba parte de una cartelera local con gran expectativa en Tijuana, terminó así de forma abrupta y con un final que será recordado más por el escándalo que por el nivel deportivo mostrado en los primeros asaltos.

El presidente de la Comisión de Box de Tijuana, Diego Morales, confirmó que el organismo evaluará una sanción severa contra Fierro. “Actuamos bajo reglamento en la decisión. El próximo martes tendremos la junta semanal para examinar el caso, pero sí, viene una fuerte suspensión para este muchacho”, declaró al diario El Imparcial. La sanción podría incluir una suspensión prolongada e incluso la cancelación temporal de su licencia profesional.

Analistas deportivos señalaron que el comportamiento de Fierro contradice los principios del boxeo, un deporte que, pese a su dureza, se rige por códigos estrictos de honor y disciplina. “Una patada rompe la esencia del ring: ahí se pelea con puños y con cabeza fría”, comentó un exréferi consultado por medios locales. El gesto, además, podría afectar la reputación del púgil, que hasta antes del incidente era considerado una promesa ascendente del boxeo mexicano.

Por ahora, Abraham “Bombi” Cordero se recupera sin lesiones graves, aunque su equipo expresó indignación por la agresión. Mientras tanto, la comunidad boxística mexicana debate sobre lo ocurrido, recordando que el control emocional es tan parte del entrenamiento como el golpeo técnico. La noche en Tijuana no dejó un nuevo campeón, sino una lección amarga sobre los límites de la frustración y la responsabilidad que exige subir a un cuadrilátero.

