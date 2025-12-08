Ángela Aguilar, al borde del llanto, agradece a fans por ignorar las críticas

Ángela Aguilar vivió una noche de triunfo y profunda emoción en Los Ángeles, conmoviéndose hasta el borde de las lágrimas ante la ovación de sus seguidores. Este evento se da en medio de un intenso escrutinio social y ataques de ciberbullying que se han recrudecido tras hacer pública su relación con Christian Nodal.

Éxito de la Gira “Libre Corazón”

La cantante de 22 años ofreció un concierto como parte de su gira “Libre Corazón” en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles. Ante el clamor del público, la artista se volvió a arrodillar sobre el escenario en un gesto de gratitud.

El concierto se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre, un evento que la propia artista calificó como un sueño total. Aguilar confesó sentirse muy emocionada, pues no sabía si el destino le permitiría regresar a cantar sola otra vez en dicho recinto.

Mensaje Directo Contra las Críticas

En medio de los gritos de apoyo, la hija de Pepe Aguilar agradeció a los presentes su lealtad. Con la voz entrecortada, expresó su gratitud por su asistencia y por preferir su música en lugar de las ofensas.

“Así que muchas gracias por estar gracias por no escuchar el ruido gracias por escuchar mi música”, expresó la artista, refiriéndose al constante escrutinio. El ciberbullying se ha intensificado desde que confirmó su romance con Nodal, quien acababa de separarse de Cazzu, la madre de su hija Inti.

Nodal Acompaña a Ángela

El cantante de regional mexicano Christian Nodal acompañó a su pareja en este exitoso show en la ciudad californiana. Aunque Nodal subió contenido a sus redes, en dichos videos Ángela Aguilar no apareció.

El artista comentó en la publicación de Instagram de la cantante con varios emoticones de ojos encorazonados para celebrar su éxito. La pareja, que ha estado sujeta a una vorágine de señalamientos en las últimas semanas, prepara ahora su boda religiosa, la cual se realizará en Zacatecas