Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Christian Nodal

La cantante Ángela Aguilar sorprendió a sus aficionados al revelar que celebrará una ceremonia religiosa con Christian Nodal, la cual se llevará a cabo en mayo de 2026.

En medio de su gira “Libre Corazón Tour” en Estados Unidos, Aguilar se detuvo para tomarse fotografías y autógrafos con fans y, con una sonrisa, comentó: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeran matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en Morelos, además de una ceremonia espiritual en Roma, por lo que la boda religiosa, que será la formalización eclesiástica de su unión, marca un nuevo capítulo en la vida de la artista, proveniente de la familia conocida como “La Dinastía Aguilar”.

Aunque no se han dado detalles concretos sobre el lugar o cantidad de invitados para la ceremonia de mayo de 2026, Ángela Aguilar indicó que los preparativos ya están en marcha.

La revelación ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales, donde usuarios señalan que el mes de mayo ha sido históricamente determinante para Nodal y su círculo cercano.

Su matrimonio con Christian Nodal, figura destacada de la música regional mexicana, añade al anuncio un componente de atención mediática que probablemente marcará tendencia en 2026.