Ángela Aguilar cancela gira en Estados Unidos por bajas ventas

La gira “Libre Corazón 2025” de Ángela Aguilar en Estados Unidos afronta una serie de cancelaciones importantes. Al menos siete fechas programadas fueron suspendidas, una situación que, según diversos reportes, se vincula directamente con la baja venta de boletos.

Las ciudades afectadas por estas suspensiones incluyen Reading (Pensilvania), Newark (Nueva Jersey), Chesterfield (Misuri), Oklahoma City (Oklahoma), Raleigh (Carolina del Norte), Charlotte (Carolina del Norte) y Albuquerque (Nuevo México).

Desde su anuncio, la primera gira en solitario de Ángela Aguilar en territorio estadounidense generó polémica. Una de las principales controversias surgió cuando se reveló que solo un dólar de cada boleto vendido se destinaría a ayudar a familias migrantes, un gesto que dividió opiniones en redes sociales y causó escándalo.

¿Cuál es el contexto de la polémica de la gira de Angela Aguilar?

La artista, quien en el pasado ha expresado su apoyo a la comunidad migrante, enfrentó críticas por la cantidad asignada a esta causa.

De forma paralela, Ángela Aguilar y su familia, incluyendo a su padre Pepe y su hermano Leonardo, son objeto de una petición firmada por más de 165,000 personas en Change.org.

Dicha petición busca impedir su participación en las festividades del Grito de Independencia en Guadalajara, acusándolos de promover un discurso antiinmigrante.

Pese a la magnitud de estas cancelaciones y las controversias, ni Ángela Aguilar ni su equipo de prensa han emitido declaraciones públicas al respecto hasta el momento.

¿La gira “Libre Corazón 2025” está completamente cancelada?

A pesar de las cancelaciones, varias presentaciones de la gira “Libre Corazón 2025” siguen en pie. Entre las ciudades que aún esperan a Ángela Aguilar se encuentran:

Indianápolis (Indiana)

Chicago (Illinois)

Dallas (Texas)

San Antonio (Texas)

Houston (Texas)

Atlanta (Georgia)

Tucson (Arizona)

El Paso (Texas)

Denver (Colorado)

Los Ángeles (California)

San José (California)

Bakersfield (California)

Las Vegas (Nevada)

La expectativa ahora se centra en el desarrollo de las fechas restantes y si la artista abordará públicamente los desafíos de su tour.