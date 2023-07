Ángela Aguilar en controversia por compararse con Selena Quintanilla

Resurge una vieja polémica sobre Ángela Aguilar. Esta vez, la hija de Pepe Aguilar ha sido criticada por vestirse de manera similar a Selena Quintanilla, así como por haberse comparado con ella y llamarla “señora”. Algunos usuarios han señalado a la cantante por supuestamente carecer de un estilo propio y acusarla de imitar el estilo de la reina del Tex-Mex con el único objetivo de obtener popularidad.

Sin embargo, las coincidencias en la vestimenta no han sido lo único que ha despertado la furia de algunas personas, ya que su primer material discográfico lanzado en 2020 se tituló “Baila esta cumbia”, donde interpretó canciones como “Como la flor”, “Bidi Bidi Bom Bom” y “Amor prohibido”.

Ángela Aguilar responde a las comparaciones con Selena y desata polémica

La polémica no termina ahí, ya que recientemente se ha vuelto a viralizar un video del 2020 en el que Ángela, decidió responder a las críticas en su contra, afirmando que no está tratando de imitar a la intérprete de “Como la flor”, ya que cada una tiene su propio estilo. Además, señaló que era imposible que Selena le copiara a ella, ya que aún no había nacido cuando la cantante estaba en su apogeo.

“Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando. Además, ella era ya una señora más grande, yo tengo a penas 16 años. Yo nada más estoy rindiendo mi humilde tributo”, dijo la rancherita.

Sus palabras generaron la furia entre algunas personas, quienes la tacharon de ignorante y la criticaron por referirse a la diva como “señora”, ya que cuando falleció tenía tan solo 23 años. Además, algunos fanáticos no perdonaron que la menor de la dinastía Aguilar se comparara con la “Reina de la música tejana”.

Es así que las críticas y comentarios en los que la tildan de prepotente, altanera y creída no cesaron. Algunos usuarios expresaron que a comparación de la cantante de regional mexicano, Selena Quintanilla sí era talentosa y poseía una voz hermosa. Asimismo, resaltaron que a los 19 años la hermana de A.B. Quintanilla, ya había ganado varios premios Grammy y Billboard, además de que era reconocida tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.

Pero la parte que más destacó fue cuando aseguraron que la intérprete de “El chico del apartamento 512” amaba a México y tenía una conexión especial con el país, mientras que ella ha sido criticada por afirmar ser argentina cuando, según algunos usuarios, ese país no la conoce. Sin embargo, Angela siempre dejó en claro que lo único que hacía era rendirle tributo y no colgarse de su fama como muchos aseguran.