Ángela Aguilar recibe premio La Musa Elena Casals

La cantante y compositora mexicana Ángela Aguilar fue galardonada con el Premio La Musa Elena Casals 2025 durante la gala del Latin Songwriters Hall of Fame, realizada en Miami, Florida. Este reconocimiento se otorgó a compositoras emergentes que destacaron por su aportación y creatividad dentro de la industria musical latina.

Durante la ceremonia, Ángela Aguilar compartió un emotivo mensaje sobre su trayectoria y el momento personal que vivía, aludiendo al vínculo que mantiene con su carrera artística. La intérprete expresó que estar frente a un público numeroso representaba un desafío para ella, señalando que esa experiencia la llevó a reflexionar sobre su evolución y fortaleza como artista.

En su intervención, la joven artista destacó que la escritura ha sido una herramienta esencial para su crecimiento personal y profesional, afirmando que le permitió enfrentar distintas etapas de su vida. Expresó que el proceso de composición la había ayudado en momentos difíciles y que ese era el motivo por el cual valoraba profundamente el reconocimiento recibido en los La Musa Awards.

Asimismo, Ángela Aguilar aprovechó su discurso para referirse a los retos que enfrentan las mujeres dentro de la industria musical. La cantante enfatizó que cada logro en ese ámbito implicaba un esfuerzo mayor y que los errores solían tener un peso más alto que en otros casos, por lo que insistió en la importancia de la solidaridad entre las creadoras y compositoras.

El Premio La Musa Elena Casals, inspirado en la figura de la reconocida compositora cubana, forma parte de la ceremonia anual La Musa Awards, organizada por el Latin Songwriters Hall of Fame. Su objetivo es reconocer el talento de las autoras que impulsan a nuevas generaciones de compositoras dentro del panorama musical latinoamericano.

En esta edición también fueron distinguidos artistas de renombre como Enrique Bunbury y Celeste Zendejas, quienes recibieron homenajes por su destacada trayectoria y contribución al arte y la cultura hispana.

A lo largo de 2025, Ángela Aguilar mantuvo una presencia constante en medios y escenarios, impulsada por el lanzamiento de nuevos proyectos musicales y por su desarrollo como compositora. Su participación en los La Musa Awards representó uno de los momentos más significativos de su carrera reciente.