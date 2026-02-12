Ángela Drink y Carnaval Seguro protegen a mujeres en La Paz este 2026

Con el objetivo de garantizar unas fiestas seguras, el Ayuntamiento de La Paz, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, anunció la implementación de la campaña Carnaval Seguro 2026 y el protocolo Ángela Drink. Erika Salgado, jefa del área de empoderamiento de la institución, confirmó que estas acciones buscan erradicar el acoso y brindar auxilio inmediato a las mujeres que se sientan en peligro durante el Carnaval de La Paz. La estrategia incluye la capacitación de establecimientos y la presencia de agentes de seguridad identificados.

El operativo se desplegará principalmente en la zona del Malecón de La Paz, donde elementos de las policías municipal, estatal y federal portarán un brazalete morado. Este distintivo garantiza que el oficial está capacitado en perspectiva de género y protocolos de actuación inmediata ante situaciones de hostigamiento, tocamientos o cualquier forma de violencia. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que cualquier elemento de seguridad pública está obligado a brindar apoyo si se solicita, independientemente de si porta el brazalete en ese momento.

Por tercer año consecutivo, se promueve el código de alerta Ángela Drink en bares y restaurantes de la zona turística. Este sistema permite que, ante una situación de riesgo —como una cita insegura o incomodidad extrema—, la víctima pueda solicitar ayuda al personal del establecimiento mencionando la frase clave. El personal ya cuenta con la formación necesaria para resguardar a la persona y activar los servicios de emergencia de ser necesario, funcionando no solo en carnaval, sino de manera permanente todo el año.

Este es un protocolo que se activa con todos esos bares y entes privados donde se les informa qué hacer y cómo actuar para apoyar a las mujeres en el momento que se sientan en peligro”, explicó Erika Salgado.

Desde 2024, el programa Carnaval Seguro ha evolucionado para incluir no solo la vigilancia en calles, sino también la colaboración con el sector privado. De acuerdo con el Instituto Municipal de las Mujeres, la efectividad de estos protocolos radica en la denuncia oportuna y en la sensibilización de la comunidad. En ediciones anteriores del Carnaval de La Paz, el uso de códigos discretos ha permitido prevenir incidentes mayores en establecimientos nocturnos, consolidando a Baja California Sur como un referente en la aplicación de protocolos de género en eventos masivos.

“El mensaje es que nos sintamos libres y seguras. No te limites a divertirte y, sobre todo, no te quedes callada; cuando estés en una situación de peligro, háblalo”, exhortó la funcionaria municipal.

Además de la seguridad, el Instituto Municipal de las Mujeres mantendrá su tradicional templete cultural, donde se presentarán artistas locales y nacionales. Con esta iniciativa se busca visibilizar el talento de las mujeres sudcalifornianas en géneros musicales que históricamente han sido dominados por hombres, rompiendo estereotipos en la fiesta más importante de la capital del estado. Se invita a la ciudadanía a acercarse a los puntos de auxilio y disfrutar de un evento con respeto y civilidad.

