Ángela Aguilar reta a críticos de su voz, pero la acusan de soberbia tras demostración en vivo

La cantante Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por su respuesta directa a las críticas que la acusan de usar trucos técnicos para mejorar su voz. El incidente ocurrió durante una de sus recientes presentaciones en su gira por Estados Unidos, específicamente en San Antonio, Texas, con reportes que circularon el día de ayer. La intérprete decidió enfrentar los rumores mostrando su habilidad vocal en vivo frente al público y dejando claro que su talento no depende de efectos o edición digital.

Demuestra su voz en vivo

Durante su concierto, la nieta de Flor Silvestre decidió poner fin a los rumores que la señalaban de usar playback o autotune. Para iniciar su demostración, Ángela Aguilar tomó el micrófono y lo golpeó varias veces para corroborar que estaba encendido. Con un tono de ironía, comentó al público que había leído en redes que no cantaba en vivo.

“Oigan, es que yo leí por ahí que decían que estaba haciendo playback y que traía una cosa que se llama autotune, vamos a ver…”, comentó antes de su demostración. Acto seguido, interpretó una nota vocal larga y potente, desatando de inmediato los aplausos y la ovación del público en el recinto.

La actitud de la cantante divide a los internautas

A pesar de la reacción positiva de los asistentes al concierto, la acción desató una fuerte controversia en plataformas digitales. Muchos usuarios de redes sociales consideraron que la actitud de la cantante fue innecesaria o altanera. Expresaron que, si bien la artista tiene voz, su manera de defenderse sonó prepotente.

La reacción negativa se intensificó cuando algunos notaron un gesto específico durante la demostración vocal. Tras sostener la nota, la joven miró hacia un “reloj invisible”, lo que fue interpretado como un gesto de arrogancia para presumir el control de su técnica. Comentarios en línea la acusaron de falta de humildad y señalaron: “Se vio soberbia”.