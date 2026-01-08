Los Ángeles Azules y Belinda preparan tema musical para el Mundial 2026

Elías Mejía, bajista y vocalista de Los Ángeles Azules, confirmó que la banda trabaja en una “cumbia mundialista” junto a Belinda y el rapero Santa Fe Klan que se estrenará en el marco de las celebraciones previas al Mundial 2026 y que busca conectar con la afición tanto dentro como fuera de México.

Aunque aún no se ha anunciado el título oficial ni la fecha de lanzamiento, la iniciativa de Los Ángeles Azules forma parte de un movimiento creciente en el que la música popular se entrelaza con grandes eventos deportivos globales, un fenómeno observado desde décadas atrás en copas mundiales pasadas.

La colaboración entre Los Ángeles Azules y Belinda no sería la primera incursión del grupo en proyectos de amplio alcance, dado que han trabajado con distintos artistas de diversos géneros. Para el Mundial 2026, la mezcla de cumbia con elementos urbanos y pop, aportados por Belinda y Santa Fe Klan, refleja tendencias contemporáneas en la música latina.

Este proyecto musical se suma a la expectación general que rodea al Mundial de este año, evento que ha incrementado la atención mediática tanto por las competencias deportivas como por los elementos culturales que lo acompañan, incluidos festivales, producciones artísticas y temas musicales oficiales o promocionales que enriquecen la experiencia del público.

Autoridades, organizadores culturales y patrocinadores han mostrado interés en que el Mundial 2026 no solo sea un espectáculo deportivo sino también un referente en música y arte, impulsando colaboraciones de artistas reconocidos como Los Ángeles Azules y Belinda. Esta estrategia busca ampliar la repercusión del evento en plataformas digitales, radio y transmisión televisiva mientras avanza la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial.

Con su trayectoria dentro del panorama musical mexicano y latinoamericano, Los Ángeles Azules están posicionándose nuevamente como protagonistas de la banda sonora de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, en un esfuerzo por fusionar géneros y atraer a una audiencia diversa a través de ritmos populares adaptados a la celebración global del Mundial 2026.

