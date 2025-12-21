Ángeles Verdes: 10 recomendaciones para un viaje seguro por carretera en vacaciones

La Dirección General de Servicios al Turista, Ángeles Verdes, refuerza su operativo en carreteras nacionales durante la temporada vacacional para brindar auxilio mecánico, orientación y seguridad a los viajeros. Según la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, se desplegaron 560 elementos en 233 rutas, además de atención permanente vía teléfono 078 y la aplicación móvil Ángeles Verdes.

Para un viaje seguro, el organismo recomienda revisar el vehículo antes de salir, usar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, planificar la ruta, mantener distancia con otros vehículos, evitar conducir bajo alcohol o estimulantes, y descansar cuando sea necesario. También aconseja ajustar la conducción en lluvia o niebla y asegurar la correcta visibilidad del vehículo.

LEE MÁS: Volcadura de autobús de jornaleros deja cinco muertos en la carretera Zacatecas–Fresnillo

La coordinación con la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) permite responder rápidamente ante cualquier incidente. Rodríguez Zamora destacó que el turismo carretero impulsa la economía local al conectar a viajeros con Pueblos Mágicos, comunidades rurales y comercios locales. Sandra Díaz Guevara, directora de Ángeles Verdes, subrayó que la seguridad vial depende de la responsabilidad de cada conductor, mientras el personal de Ángeles Verdes complementa la asistencia en carretera.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO