Ángeles Verdes atendió a más de 665 mil turistas en 2025, según la Secretaría de Turismo

La Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes, dependiente de la Secretaría de Turismo (Sectur), atendió a 665 mil 100 turistas de 75 nacionalidades durante 2025, informó la dependencia federal en un comunicado oficial.

Según la Secretaría de Turismo, Ángeles Verdes brindó más de 221 mil servicios de asistencia en carreteras mexicanas, incluidos auxilios mecánicos, atención turística e información, tanto a viajeros nacionales como extranjeros que transitaban por rutas del país.

De los turistas asistidos por Ángeles Verdes, más de 551 mil recibieron apoyo directamente en carretera; 68,742 a través del número gratuito 078 y la aplicación móvil, y 45 276 en módulos de atención, precisó la Secretaría de Turismo.

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la labor de Ángeles Verdes fortalece la conectividad entre destinos, aporta seguridad y facilita la planificación de rutas para quienes viajan por carretera, contribuyendo al posicionamiento de México como destino competitivo a nivel internacional.

El organismo recorrió más de 13.7 millones de kilómetros en 233 tramos carreteros durante 2025, con presencia estratégica en rutas de alta afluencia, donde la mayoría de los servicios consistieron en asistencia mecánica y orientación turística, informó Sectur.

Los Ángeles Verdes son una corporación de la Secretaría de Turismo de México que ofrece asistencia vial, mecánica y orientación turística gratuita a viajeros en carretera, los 365 días del año, a través del número 078 y una aplicación móvil, siendo un apoyo fundamental para turistas nacionales y extranjeros en las carreteras mexicanas. Su misión es asegurar que los turistas disfruten sus viajes con tranquilidad.

