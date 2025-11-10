Angélica Vale impacta al confirmar su divorcio de Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa”

Enfrentando un proceso de divorcio Angélica Vale confirmó que inicio por su esposo, Otto Padrón. Aunque la pareja vivía separada desde el pasado mes de abril, la noticia de la demanda legal la tomó completamente por sorpresa a la actriz, según reveló a la prensa. La solicitud legal fue registrada en la Corte Superior de Los Ángeles, California.

La Sorpresa de la Demanda de Divorcio

La comediante y actriz relató que se enteró de la acción legal de la misma manera que el público, tras recibir una alerta. La demanda fue registrada oficialmente el 4 de noviembre en Los Ángeles.

LEE MÁS: Stranger Things: The Experience confirma sede en CDMX: ¿Cómo enfrentar a Vecna en Hawkins?

En su cuenta oficial de Instagram y en su programa de radio “La Vale Show”, Vale detalló que supo de la demanda de divorcio mientras cenaba con Otto Padrón y unos amigos. Padrón le había comentado previamente su intención de formalizar el proceso, pero la presentación de los papeles en el juzgado lo tomó desprevenido a él y a la actriz, según explicó Vale.

Los Detalles Legales de la Custodia

Otto Padrón interpuso la demanda alegando “diferencias irreconciliables” después de 14 años de matrimonio. El documento legal, presentado en la Corte Suprema de Los Ángeles , consta de aproximadamente quince páginas.

interpuso la demanda alegando “diferencias irreconciliables” después de 14 años de matrimonio. El documento legal, presentado en la Corte Suprema de , consta de aproximadamente quince páginas. La solicitud de Padrón incluye una petición de custodia compartida para sus dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás . Propone que la convivencia se distribuya de lunes a miércoles con un progenitor y de miércoles a viernes con el otro, alternando los fines de semana.

incluye una petición de custodia compartida para sus dos hijos, y . Propone que la convivencia se distribuya de lunes a miércoles con un progenitor y de miércoles a viernes con el otro, alternando los fines de semana. La demanda estipula, además, que la residencia principal de los menores debe ser el hogar de Angélica Vale .

. Un detalle poco común es la solicitud de Otto Padrón para que la actriz asuma en su totalidad los gastos legales y judiciales del proceso.

LEE MÁS: SimiFest 2025 revela su line-up con Empire of the Sun

El Ejemplo de Lucero y Mijares para un Divorcio Pacífico

La actriz ha enfatizado su compromiso por construir una separación respetuosa que garantice el bienestar de sus hijos. Afirma que elegirá la paz por encima de cualquier otro sentimiento que implique el fin de su matrimonio.

Angélica Vale citó la separación de sus propios padres, Angélica María y Raúl Vale, así como el caso de Lucero y Mijares, a quienes admira y respeta profundamente. La artista declaró que ellos “son el mejor ejemplo de cómo una familia se debe de divorciar, sin escándalos, sin hacerle daño a sus hijos”. Vale aseguró que su relación con Padrón seguirá siendo cordial y familiar debido a la responsabilidad compartida de sus hijos.