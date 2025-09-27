Angie Miller, expareja del cantante asesinado B-King, es liberada en Edomex

Autoridades aprenden y posteriormente liberan a la actriz Angélica Yetsei N, conocida en redes sociales como Angie Miller, expareja del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, en el municipio de Tlalnepantla de Baz.

La mujer fue detenida la noche del 23 de septiembre en un inmueble de la colonia Valle de los Pinos como parte de las investigaciones por la desaparición y homicidio de B-King y del DJ Jorge Luis Herrera, artísticamente nombrado como Regio Clown.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la creadora de contenido fue asegurada y trasladada para rendir su declaración. La Fiscalía Antisecuestros explicó que el operativo se realizó con base en diligencias de investigación relacionadas con el doble asesinato de los músicos colombianos, quienes fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre y hallados sin vida días después en el Edomex.

En la ficha oficial aparece además el estatus de “liberada”, aunque las autoridades no han dado a conocer detalles sobre los motivos de su aseguramiento ni de su liberación.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que Angie Miller podría aportar información relevante para esclarecer la desaparición y el homicidio de B-King y Regio Clown. Durante las primeras horas de su retención, familiares de la también actriz reportaron su ausencia ante autoridades de la Ciudad de México (CDMX), lo que motivó la emisión de una ficha de búsqueda.

El operativo en el que fue detenida Angie Miller estuvo a cargo de agentes de la Coordinación General del Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia informó que el caso continúa bajo reserva al tratarse de un homicidio calificado y no se han dado a conocer detalles de las declaraciones de la influencer.

La modelo e influencer de 29 años, con miles de seguidores en redes sociales, había sido reportada como desaparecida en Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, la misma fecha de su aprehensión. La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX emitió una alerta, que quedó sin efecto tras conocerse su detención.

En redes sociales, Angie Miller ha compartido en el pasado fotografías y videos con B-King, incluso publicaciones dedicadas al cantante luego de que se confirmara su muerte el 17 de septiembre en el Edomex. En una de ellas expresó que el dolor de su pérdida había sido profundo y pidió respeto para familiares y amigos.

La investigación de la Fiscalía Antisecuestros busca establecer la participación de posibles terceros en el doble crimen. Autoridades mantienen abiertas diversas líneas de indagatoria, mientras la creadora de contenido colabora de manera voluntaria en el proceso.