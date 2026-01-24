Entre música y aplausos, Angie Montoya presenta el libro “Las 30 Mujeres Empoderadas”

En una tarde donde la música y la literatura se dieron la mano, la abogada y comunicóloga Angie Montoya presentó su libro “Las 30 Mujeres Empoderadas”. El evento, realizado en las instalaciones del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), reunió a diversas personalidades para celebrar una obra que recopila las vidas de mujeres que han marcado un antes y un después en Baja California Sur.

La ceremonia tuvo un toque artístico único gracias a las interpretaciones en el piano de Jesús Leonor Isaís Verdugo “Kichú”, quien además es una de las protagonistas del libro, y de Olga María Cota, reconocida ganadora del concurso Piano América para Todos. La música sirvió como el marco perfecto para recordar que el empoderamiento también se manifiesta a través del arte y la disciplina.

El proyecto tuvo su origen hace cinco años. La fotógrafa Hilda, pieza clave de esta iniciativa, relató que la idea nació como una exposición para celebrar sus 30 años de carrera. “Mi intención era agradecerle a Baja California Sur todo lo que me ha dado”, comentó emocionada. Al final, el proyecto creció hasta convertirse en este libro de mil ejemplares que ya se encuentra a la venta.

Historias que inspiran: De la política a la resiliencia

El libro no se queda en un solo ámbito, sino que explora la diversidad femenina del estado. Entre las 30 semblanzas destacan figuras como la maestra María Luisa Salcedo, última diputada constituyente viva; la reconocida actriz Dolores Heredia; y la maestra María Faustina Wilkes “Fanta”, de Cabo San Lucas. También se incluyen historias de sobrevivientes de cáncer y mujeres dedicadas al altruismo.

Angie Montoya destacó que el proceso de selección y redacción fue un reto de medio decenio. Lo más difícil, asegura, fue concretar la impresión, pero el resultado es un testimonio de reconocimiento y memoria colectiva para la entidad. “Conocí a 30 mujeres maravillosas que siguen aportando todos los días”, subrayó la autora.

Próximas paradas de la gira literaria

Si te perdiste la presentación en La Paz, aún tienes oportunidad de conocer esta obra. Montoya anunció que el libro viajará por el estado y fuera de él:

San José del Cabo: En el Teatro de la Casa de la Cultura (junto a Plaza Mijares).

Cabo San Lucas: En el Cerritos del Timbre.

Ciudad de México: Se busca un espacio para llevar el talento sudcaliforniano a la capital del país.

Este libro se consolida como un legado para Baja California Sur, visibilizando el papel de la mujer en la transformación social y política. Es, sin duda, una lectura obligada para quienes deseen conocer el rostro humano del liderazgo femenino en nuestras tierras.

