Animal provoca volcadura de camioneta en El Pescadero

Una volcadura registrada la noche del viernes en la carretera federal 1, también conocida como Transpeninsular, que conecta La Paz con Cabo San Lucas provocó la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que un extranjero, golpeara a un animal con su vehículo a la altura del poblado El Pescadero. El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas del viernes en el kilómetro 58 de la vía federal.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Toyota perdió el control del vehículo tras el inesperado cruce del animal, lo que derivó en el impacto contra un remolque y, posteriormente, en la volcadura del vehículo. El percance generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos del cuerpo de bomberos de El Pescadero acudieron de inmediato al sitio del accidente para brindar atención médica al conductor y a sus acompañantes. Tras la valoración inicial, las autoridades informaron que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El extranjero explicó a los oficiales que el animal apareció repentinamente sobre la carretera, lo que lo obligó a realizar una maniobra evasiva que terminó en la volcadura de la camioneta. Según el informe preliminar, el conductor se dirigía hacia Cabo San Lucas cuando ocurrió el siniestro.