Aseguran a más de 100 animales por maltrato en un inmueble de Tultepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevó a cabo el aseguramiento de 102 animales de diversas especies que se encontraban en un evidente estado de abandono y maltrato. El hallazgo ocurrió durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tultepec, tras recibir múltiples denuncias ciudadanas que alertaban sobre las condiciones insalubres del lugar.

Durante el operativo, elementos de la Fiscalía y especialistas en bienestar animal localizaron ejemplares domésticos y de granja que carecían de alimento, agua y atención médica básica. Los animales, entre los que se cuentan caninos, felinos y otras especies, presentaban signos de desnutrición severa y enfermedades cutáneas derivadas de la falta de higiene en las instalaciones de Tultepec.

El inmueble fue clausurado por las autoridades estatales, mientras que los ejemplares rescatados fueron trasladados a centros de protección y albergues autorizados para recibir tratamiento veterinario especializado. La FGJEM inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de maltrato animal, el cual está tipificado y sancionado en el Código Penal del Estado de México.

Protocolos de rescate y protección animal en el Edomex

La intervención en Tultepec se suma a una serie de operativos que busca erradicar la violencia contra los seres sintientes en la entidad. Según datos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), las denuncias por abandono han incrementado un 15% en el último año, lo que ha obligado a las corporaciones policiacas a especializar sus unidades de respuesta. El aseguramiento de estos animales es uno de los golpes más grandes registrados en la zona norte del Valle de México en lo que va del 2026.

Los antecedentes en la región indican que muchos de estos inmuebles son utilizados para la crianza clandestina o el hacinamiento de especies sin los permisos sanitarios requeridos. En este caso específico, los peritos recolectaron evidencia fotográfica y testimonios que confirman que el sitio no cumplía con ninguna norma de bienestar, poniendo en riesgo la salud pública de los vecinos de Tultepec debido a los olores fétidos y la proliferación de plagas.

En el lugar fue detenida una mujer identificada como Teresa “N”, quien fue trasladada ante el Ministerio Público para determinar su posible participación en dicho ilícito La autoridad recordó a la población que el maltrato animal es un delito que puede alcanzar penas de prisión y multas económicas considerables.

