¿Un anime? Duolingo lanza primer tráiler oficial de ‘The Final Test’

Duolingo, la popular aplicación para aprender idiomas, da un paso audaz hacia el mundo del entretenimiento con el lanzamiento de su primera serie de anime, The Final Test.

Protagonizada por Duo, su icónica mascota en forma de búho, esta miniserie de cinco episodios busca no solo entretener, sino también promocionar los cursos de japonés renovados de la plataforma, ahora accesibles para estudiantes de todos los idiomas.

La serie, producida por estudio de animación Carbonero, conocido por trabajos como Big Mouth y Star Trek: Lower Decks, se estrena el 13 de octubre en el canal de YouTube de Duolingo.

¿De qué trata el anime de Duolingo?

The Final Test lleva a los espectadores al universo de Duo y sus amigos, explorando su historia de origen como “guardianes de la racha”, un término que en la app hace referencia a los días consecutivos que un usuario completa lecciones.

La serie presenta a los amigos de Duo como personas comunes que, tras ser reclutados por el carismático búho, enfrentan desafíos para mantener viva su motivación y la de los estudiantes.

Cada episodio, de tan solo 60 segundos, está diseñado para adaptarse al consumo rápido de contenido en plataformas de video. Este es un formato que resuena con los fans del anime en redes sociales.

El tráiler, ya disponible, muestra un estilo visual vibrante y un tono dinámico que combina humor con la esencia motivadora de Duolingo.

Crecimiento de Duolingo y su impacto global

El lanzamiento de The Final Test llega en un momento de gran crecimiento para Duolingo. En 2025, reportó 128,3 millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 24% respecto al año anterior, y 10,9 millones de suscriptores, un 37% más que en 2024.

Estas cifras reflejan el éxito de la compañía en transformar el aprendizaje de idiomas en una experiencia divertida y accesible.