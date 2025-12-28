Año Nuevo 2026: ¿En qué lugar se celebra primero y quién lo hace al final?

La llegada del nuevo año no es simultánea en todo el planeta, sino que depende de los husos horarios, un fenómeno que cada año marca una sucesión de festejos globales.

Islas del Pacífico como Kiribati encabezan la carrera mundial por recibir el Año Nuevo 2026, mientras que ciertos territorios remotos lo hacen prácticamente un día después.

Kiritimati, en Kiribati, será el primer lugar en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026, gracias a que se encuentra en el huso horario UTC+14, el más avanzado del planeta. Desde allí la celebración se desplaza lentamente por Oceanía, Asia, Europa, África y América conforme avanza la hora hasta completar un ciclo de casi 26 horas.

Al otro extremo del globo, los últimos en recibir la celebración del Año Nuevo 2026 serán los territorios en UTC-12. En este huso se ubican Baker Island y Howland Island, dos pequeños territorios estadounidenses sin población permanente que, oficialmente, son los últimos puntos en experimentar la medianoche del 1 de enero.

Si consideramos únicamente lugares habitados, la celebración culmina en American Samoa y Niue, situados también en el extremo occidental del mapa de husos horarios, donde la fiesta por el inicio de 2026 ocurre cuando ya gran parte del mundo ha terminado sus festejos.

El recorrido global del festejo por el Año Nuevo

UTC+14 – Primer lugar: Kiritimati, parte de Kiribati, estrena primero el Año Nuevo 2026.

UTC-12 – Último lugar: Baker Island y Howland Island reciben oficialmente el Año Nuevo al final de la secuencia global.

Lugares habitados al final: American Samoa y Niue cierran la celebración en zonas con población.

Aunque la mayoría de la población mundial celebra la medianoche a lo largo del 31 de diciembre y primeras horas del 1 de enero, el Año Nuevo 2026 se vive como una carrera planetaria que recorre husos horarios y une culturas diferentes en una larga cadena de fiestas, fuegos artificiales y encuentros familiares que marcan el inicio de un nuevo ciclo.

