Año Nuevo impulsará hasta 50 % las ventas de la vida nocturna en CSL

La vida nocturna de Cabo San Lucas registra un cierre de año positivo, impulsado por el aumento en la afluencia turística durante la segunda quincena de diciembre, periodo en el que los establecimientos reportaron un incremento del 30 % en sus ventas.

Robbin Hernández, presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, informó que el sector nocturno ha comenzado a mostrar una recuperación significativa conforme avanza la temporada alta, consolidando diciembre como uno de los meses más importantes para el giro.

“La afluencia de visitantes en la vida nocturna de Cabo San Lucas ha mejorado. Estimamos que hemos registrado un incremento del 30 % en las ventas. Este es el gran cierre de año y todos los negocios se están preparando para atender a sus clientes con la mejor calidad”, señaló Hernández.

De acuerdo con el representante empresarial, las expectativas para la fiesta de Año Nuevo son aún más favorables, ya que se proyecta un incremento de hasta el 50 % en las ventas, debido al arribo de turistas nacionales y extranjeros que eligen Cabo San Lucas como destino para despedir el año.

Hernández hizo un llamado a los establecimientos afiliados a mantener altos estándares de calidad en el servicio y atención al cliente, destacando que la experiencia del visitante es clave para fortalecer la imagen de la vida nocturna del destino.

