“Anora” un triunfo del cine independiente

2024, dirigida por Sean Baker ★★★½ Con un estilo fresco, desenfadado, con pocos límites, sin miedo, “Anora” se volvió una de las mejores películas de 2024, ganadora de 5 Oscars, aunque, para mí, no sea tan impactante como yo esperaría de “la mejor del año”.

Anora es una bailarina y prostituta que conoce a Ivan, un muchacho ruso más joven que ella pero con mucho dinero. Entablan una relación que los llevará al matrimonio, la oportunidad para Anora de dejar atrás su pasado, pero el obstáculo son los padres de Ivan.

La historia está muy bien llevada y pensada, pero es completamente predecible, por lo menos a dónde va a ir y dónde va a terminar. Lo más sobresaliente es el estilo en el que está narrada. La primera parte es un melodrama y una historia de amor, pero en la segunda se convierte en una comedia loca y alucinante. El gran valor es que no se siente como dos películas diferentes, este cambio radical de ritmo se siente natural, porque los personajes siguen siendo los mismos, sólo cambian sus circunstancias.

Baker hace un estupendo trabajo mostrándonos con pequeños detalles el carácter y sentimientos de todos sus personajes, y va creando conexiones con el espectador, y vas queriendo y odiando a los personajes conforme avanza la historia, creando una empatía poco común en el cine norteamericano. Yo creo que por eso mucha gente la adora y quedó asombrada por lo que les dejó la película.

La última escena, inesperada, cruda y emotiva, sólo redondea y afirma esto que digo.

Ojo, la película, como decía, no tiene miedo de nada, y contiene escenas que pueden molestar a algunos espectadores; nuestra protagonista sale sin ropa varias veces, hay escenas de sexo, hay muchas malas palabras, y algo de violencia. En ningún momento le falta el respeto al espectador, ni busca ser vulgar, ni trata de ser sórdida, sólo realista, pero no todos se sentirán cómodos.

He leído en algunos lugares, especialmente desde que ganó tantos premios, que es una película que hace una apología de la prostitución. Esto sólo demuestra lo bien hecho que está el personaje que Anora, y lo bien que lo interpreta Mikey Madison, que resulta tan fuerte y tan decidida que creen que las mujeres la van a querer imitar por prostituta no por mujer capaz.

Para la trivia, y para mostrar lo que han cambiado los tiempos: Mikey Madison le ganó el Oscar a Demi Moore. Demi fue muy criticada cuando hace muchos años protagonizó “Striptease”, donde hace un personaje igual al de Anora. En aquel entonces la vilipendiaron con saña por aceptar el papel y por desnudarse. Acá se le ha premiado a Mikey por escenas más “escandalosas” que las de Demi (y por actuar mucho mejor que Demi, las cosas como son).

Con todo lo que me gustó, se me hace una historia sencilla y predecible. Sobre todo eso, a leguas sabes qué va a pasar, es inevitable, y cuando el final sucede no es ni sorpresa, ni clímax, ni nada. Y para mi, las mejores películas, son las que me sorprenden, me atrapan y me mueven sin que yo lo vea venir.

En un año donde sólo “Dune: Part Two” está muy por encima de las demás, no me desagrada que “Anora” sea catalogada como la mejor del año. En particular por ser cine independiente, que logra una gran calidad con pocos recursos y eso es encomiable.

Regresa a las salas cinematográficas de todo el país después de su triunfo en los Oscar.