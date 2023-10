Años con calle sin arreglar deja imposible transitar con vehículos

La Paz. – En la colonia Navarro Rubio, en el municipio de La Paz, un vecino reporta la falta de atención por parte de autoridades para el arreglo de la calle México, que tienen daños desde las faldas del cerro hasta arriba, desde fisuras, basura y una tubería completamente rota y a plena vista.

David Iván Treviño Núñez, vecino de la colonia, habló por todos las personas que sufren de la mala calidad de esa calle, denunciando que en ningún momento las autoridades han atendido la problemática.

Solicitó a las autoridades que de todo el material deslavado por las lluvias pasadas, que quedaron en la calle Vicente Guerrero, no se la llevaran, ya que es de ahí donde pide que se recoloque en las fisuras que hay ahora.

“De lo que ha pasado no han venido nunca nadie para acá, aquí yo vivo en esta colonia, los vecinos todos tenemos una pequeña comunidad, ahorita desgraciadamente no me puse de acuerdo con ellos, porque bueno, unos dijeron que sí, otros dijeron que luego y pues no vinieron, pero yo sí vengo para solicitar que manden apoyo de la dirección, ya sea de servicios públicos, la Junta Estatal, los que andan encargados de levantar ahorita todo el material que hay en las calles, pues que no lo tiren a otros lados, ese material es de aquí de arriba, de lo que se llevó para abajo tanto de esta calle como la de Callejón de Acceso Hermano Serdán ahí en la bajada de aquel lado nosotros mismos, los compañeros y yo personalmente arreglamos la bajadita, manejamos tierra y descargamos para que pudieran bajar las unidades”.