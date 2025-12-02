Anticiclón frenará frentes fríos y elevará temperaturas en la Península de Yucatán durante la primera semana de diciembre

El arranque de diciembre estará marcado por un escenario meteorológico dominado por un extenso anticiclón que se asentará sobre la Península de Yucatán, imponiendo un ambiente más cálido y estable de lo habitual para esta época. El fenómeno bloqueará el avance de frentes fríos hacia la región, configurando días tranquilos, con lluvias aisladas y noches ligeramente frescas. Para un mes típicamente influenciado por sistemas invernales, la anomalía destaca por su persistencia y amplitud.

La principal consecuencia de esta circulación anticiclónica será la limitación casi total del ingreso de masas frías al territorio peninsular. Aunque un nuevo frente frío alcanzaría el centro del Golfo de México en los próximos días, el bloqueo atmosférico impedirá su descenso hacia Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Este tipo de patrones no es inusual en diciembre, pero sí marca una pausa temporal en la dinámica invernal que muchos habitantes esperan para aliviar el calor acumulado del año.

Sin embargo, el dominio del anticiclón no eliminará por completo la posibilidad de lluvias. La constante entrada de aire marítimo tropical desde el Caribe y el Golfo generará precipitaciones ligeras a moderadas, principalmente de carácter aislado o disperso. Aunque no tendrán relevancia significativa por su corta duración y baja intensidad, sí reflejan la interacción de humedad superficial con el empuje descendente del sistema de alta presión que limita su desarrollo vertical.

En materia de temperaturas, la región experimentará máximas que oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius durante las tardes, un rango más cálido del que suele asociarse al inicio de la temporada decembrina. En contraste, los amaneceres conservarán un toque fresco con valores mínimos de entre 16 y 20 grados, especialmente en zonas rurales y de vegetación densa donde el enfriamiento nocturno se acentúa. Este contraste térmico marcará los primeros días del mes.

La formación de nieblas será otro efecto relevante del patrón atmosférico. El rápido enfriamiento radiativo nocturno, combinado con la elevada humedad ambiental, favorecerá que el aire alcance el punto de rocío antes del amanecer. Esto incrementará la presencia de bancos de niebla en diversas áreas de la Península, particularmente en corredores carreteros y zonas bajas. Las autoridades recomiendan extrema precaución a quienes conducen en horarios tempranos, pues la visibilidad podría reducirse de manera repentina.

A pesar de la estabilidad predominante, el comportamiento del anticiclón no será permanente. Los pronósticos a mediano plazo indican que el sistema comenzará a debilitarse y desplazarse hacia el fin de semana, lo que abriría paso al retorno de frentes fríos durante la segunda semana de diciembre. Con ello, se prevé un incremento gradual en la probabilidad de lluvias más extensas e incluso la llegada de nortes moderados.

En conjunto, las condiciones previstas delinean una primera semana de diciembre con ambiente cálido, lluvias ocasionales y mañanas frescas, marcada por la influencia dominante de un anticiclón que impondrá estabilidad temporal sobre la Península. La población deberá mantenerse atenta a los cambios previstos hacia la siguiente semana, cuando la dinámica invernal podría retomar fuerza en la región.

