Anuncia CONALEP nuevas carreras para Baja California Sur

Para el próximo ciclo escolar, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Baja California Sur ampliará su oferta académica con la incorporación de la carrera de Administración y, próximamente, la de Atención a Urgencias Médicas. Estas nuevas opciones buscan brindar más oportunidades de formación profesional a los jóvenes del estado.

En entrevista, Sandra Lilia Herrera Nagafuchi, directora de CONALEP en Baja California Sur, explicó que la apertura de estas carreras responde a la demanda del sector productivo en distintas regiones de la entidad.

La directora estatal de CONALEP, Sandra Lilia Herrera Nagafuchi, informó que la nueva carrera de Administración, que iniciará en el ciclo escolar 2025-2026, contará con 300 espacios en cada uno de los planteles ubicados en Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz.

En cuanto a la carrera de Atención a Urgencias Médicas, explicó que se trata de una formación de nueva creación, que no forma parte del catálogo tradicional de CONALEP. Actualmente, se están construyendo laboratorios, talleres y realizando adecuaciones para su implementación, con el objetivo de que esta carrera técnica esté disponible a partir del ciclo escolar 2026-2027.

“Si nos vemos muy complicados en ofertar para este ciclo, pero el próximo año estamos abriendo el año con esa carrera porque no es fácil crear una carrera ya que no está en el catálogo. Estamos creando los contenidos en conjunto con todo el área de la salud. Estamos trabajando con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y con doctores que son urgenciólogos, que no son muchos en el estado y estamos haciendo los contenidos del módulo, pensábamos que ya la teníamos lista pero la verdad lleva un proceso”, detalló.