Anuncia Oscar Leggs más cambios en la administración municipal tras conflicto en el ICA

El pasado 18 de abril, Irene Román Salgado, directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos (ICA), denunció haber sido víctima de acoso y amenazas por parte de algunos funcionarios del XIV Ayuntamiento de Los Cabos. Según Román Salgado, esto se debió a que había denunciado la presencia de aviadores dentro del instituto. Esta situación también llevó a su cese de funciones como directora del instituto.

Ante estas acusaciones, se cuestionó al alcalde sobre los problemas internos del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos. El alcalde respondió que estaban dispuestos a trabajar, pero que las decisiones ya estaban tomadas en base a los informes que tenían, y que el actual director del ICA es Alan Castro Ruíz. Además, instó a Román Salgado a que, si efectivamente había sufrido acoso y amenazas, lo denunciara a las autoridades correspondientes.

“Estamos en la mejor disposición de trabajar, sin embargo, las decisiones ya están tomadas en base a los informes que teníamos y el director del ICA se llama Alan Castro Ruíz. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos que seguir dándole resultados a los cabeños, la comunidad cultural no puede perder el tiempo en discusiones estériles. Habrá más cambios, más que necesarios, en el DIF, cultura y en otras áreas que estamos analizando para no cometer injusticias, pero tampoco dejar que se estén cometiendo y no se haga el trabajo, tenemos que trabajar con los mejores perfiles y pues bueno, creo que estamos en el camino correcto.

Añadió que sí existe una amistas con Irene Román, pero nada tiene que ver con el trabajo en el ayuntamiento de ambos.

Sí somos amigos, por supuesto que somos amigos, compañeros de lucha por mucho tiempo, pero una cosa es una cosa, tenemos que trabajar.

